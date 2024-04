Le secteur anversois du diamant dément toute tension au sein du conseil d'administration

L'année dernière, les principaux pays industrialisés avaient conclu un accord interdisant le commerce des diamants bruts russes. La Belgique, plaque tournante mondiale de ces pierres précieuses, avait alors demandé à ce qu'Anvers joue un rôle crucial dans le nouveau mécanisme. Certains acteurs importants (comme le diamantaire De Beers, NDLR) continuent toutefois de s'opposer aux nouvelles règles.

"Le conseil d'administration de l'AWDC soutient les sanctions prises par le G7 et le mécanisme de contrôle du gouvernement belge", a déclaré le président Isidore Mörsel. Selon ce dernier, il n'y a pas d'opposition au sein du CA et les sanctions ne rendent pas le marché plus difficile. "Le secteur est au cœur d'une transformation sans précédent. Celle-ci devrait conduire à un secteur du diamant plus transparent et à l'interdiction des diamants issus de la guerre, ce que nous soutenons pleinement", a conclu le président.