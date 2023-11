Le Sénat condamne la déportation forcée d'enfants ukrainiens en Russie

Déposé par la présidente Stéphanie D'Hose (Open Vld) et cosigné par le MR, le PS, le CD&V et Vooruit, le texte demande aux gouvernements belges compétents de condamner fermement "toutes les déportations forcées d'enfants ukrainiens, y compris vers des camps de filtration russes, les adoptions illégales par des citoyens russes ainsi que la législation russe qui permet ces situations et d'exiger un retour immédiat et en toute sécurité de ces enfants."

Le texte appelle aussi a à nouveau condamner l'agression russe en Ukraine ainsi qu'à exprimer la "solidarité inconditionnelle" de la Belgique au peuple ukrainien. La résolution demande également "d'exiger que les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ainsi que d'un éventuel génocide ou de crimes perpétrés avec intention génocidaire ainsi que les responsables gouvernementaux et les chefs militaires répondent de leurs actes."