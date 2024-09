L'entreprise chimique Evonik obtient un nouveau permis pour son site anversois

L'entreprise chimique allemande Evonik s'est vu accorder un nouveau permis d'exploitation pour son site situé sur le port d'Anvers, et ce pour une période indéterminée, a indiqué la firme jeudi. Le permis a été accordé par la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA). Le précédent permis expirait normalement ce mois-ci.

L'association flamande de défense de l'environnement Bond Beter Leefmilieu avait introduit un recours, fin 2021, contre la demande de nouveau permis introduite par Evonik. Les deux parties ont depuis lors entamé un dialogue et sont parvenues à un accord. L'entreprise allemande a produit un nouveau rapport d'impact environnemental ainsi qu'un plan climat.

"Nous avons réalisé d'importants investissements pour réduire de nos émissions de CO2 et d'oxyde d'azote, ainsi que pour utiliser l'énergie et les manières premières de manière plus efficace", a déclaré Ivan Pelgrims, directeur adjoint d'Evonik.