Les bourgmestres et échevins perçoivent-ils des indemnités s'ils n'ont pas été réélus?

Certaines personnalités politiques connues et reconnues et se retrouvent aujourd’hui sans emploi. Comment vivent-ils après?

L’ancien ministre bruxellois et ancien bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis s’est inscrit au chômage et a mis à jour son profil Linkedin. A Forest, l’ancienne bourgmestre Mariam El Hamidine a repris des cours de néerlandais en attendant elle aussi de retrouver un emploi alors que même le Premier ministre, Alexander De Croo reconnaissait ce mercredi matin ne pas savoir de quoi serait fait son futur. Les bourgmestres et échevins qui n'ont plus de travail à Bruxelles reçoivent des indemnités. C'est une décision récente: les communes doivent bien indemniser les mandataires sortants sur base de l’ordonnance de "Réforme de la gouvernance locale" qui s'est appliquées aux élus non renouvelés l'année dernière.

En Wallonie, rien n'est prévu dans ces cas de figure. Les bourgmestres et échevins non réélus n'ont droit à rien. Pas d'indemnité, donc, et pas de chômage non plus. Ceux qui étaient fonctionnaire et qui se sont mis en congé pendant leur mandat retrouvent leur profession de base. Dans le privé, le travail initial dans la plupart des cas, est perdu.

A titre d'exemple, le bourgmestre de La Louvière réélu, lui, a pris dans son cabinet l'ancien bourgmestre d'Ecaussines qui n'a plus aucune source de revenus. Il l'a engagé pour ses compétences en matière de sécurité. Une opportunité qui n'est pas offerte à tous les anciens bourgmestres et échevins.

