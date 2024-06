Les comptes 2023 de la commune d'Anderlecht montrent des signes encourageants

Les résultats des comptes 2023 de la commune d'Anderlecht montrent des "signes encourageants", avec un solde positif de 120.000 euros, alors que le déficit cumulé dépassait les 10 millions en 2022, ont annoncé jeudi l'échevine des Finances Bieke Comer (Vooruit) et le bourgmestre Fabrice Cumps (PS).

"La situation financière de la commune d'Anderlecht reste difficile, mais cet exercice de clôture pour 2023 montre qu'avec un suivi attentif, rigoureux et une bonne gestion, nous pouvons faire des progrès pour améliorer notre situation", a déclaré Bieke Comer, citée dans un communiqué de la commune.

De son côté, Fabrice Cumps s'est plu à souligner que "certains avaient annoncé que la commune était "en faillite" mais que le résultat du compte 2023 "montre qu'il n'en est rien". "Avec méthode, nous avons réussi en un temps record à redresser la barque. Mais c'est évidemment au prix d'une gestion budgétaire plus que rigoureuse et de sacrifices importants. Certains postes importants - comme les dotations au CPAS et à la Zone de police - pèsent lourdement sur le résultat alors que les décisions se prennent à d'autres niveaux de pouvoir. L'Etat fédéral devrait donc davantage participer au financement de ces institutions de première ligne", a ajouté le bourgmestre.