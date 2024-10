Les Engagés ont dévoilé les noms qui composeront l'exécutif communal namurois

Maxime Prévot sera le bourgmestre, en charge de la sécurité, des Relations extérieures, des projets structurants et de l'Education. Charlotte Bazelaire sera Echevine de la Culture, des Sports et du personnel, Tanguy Auspert Echevin des Bâtiments, de la gestion interne et des cultes, Stéphanie Scailquin échevine de l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique, Pierre-Yves Dupuis, échevin des voies publiques et de la Mobilité. Christophe Capelle sera quant à lui échevin de l'Enfance, de la Jeunesse et de la Participation citoyenne, Benoît Malisoux, échevin du Cadre de vie, de la Population et du bien-être animal. Enfin, Dorothée Klein sera la présidente du CPAS, en charge de la Cohésion sociale.

Geneviève Lazaron sera la cheffe de groupe au Conseil communal, Julien Lemoine, président de l'ASBL d'Animations du cœur de ville et de soutien aux commerçants Namurcentreville, Cécile Crèvecoeur, présidente du centre culturel régional et Massimo Pira, président de l'Agence locale pour l'emploi (ALE).