"Les gens ne veulent plus travailler", "Des clichés": chômeur/profiteur ? Voici les réponse du PS et du MR

Les chômeurs, synonymes de profiteurs ? Dans l'émission "Rendez-vous" de ce dimanche, présentée par Christophe Deborsu, deux personnalités du MR et du PS se sont affrontées sur un important thème de campagne : le chômage. Pour la libérale et bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, les dirigeants d'entreprises et de petites PME ne trouvent plus de candidats pour un emploi, et ce, pour cette raison : "Les gens ne veulent pas travailler. Ils ont un revenu trop important au chômage et ne sont pas incités à aller travailler". Elle explique que le MR souhaite une différence de 500 euros entre "les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas".

À Mons-Borinage, 1 personne sur 2 ne travaille pas.

Pour Jacqueline Galant, le chômage offre plus d'avantages que le travail : "Ils n'ont pas à chercher de crèches, à avoir un moyen de locomotion... Ils ne veulent donc pas travailler. Dans mon arrondissement, c'est-à-dire Mons-Borinage, une personne en âge de travailler sur deux ne travaille pas". Pour le MR, il faut une vraie différence entre le revenu du chômage et du travail.