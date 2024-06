Les jeunes et l'extrême-droite, vers une banalisation de ces partis ? "J'ai reçu énormément de publicités via Instagram"

Partager:

Pour espérer obtenir des voix, l'extrême droite n'hésite pas à se montrer très présente sur les réseaux pour capter l'attention des jeunes. Mais comment ces derniers considèrent-ils ces partis ?

Dans le contexte politique d'aujourd'hui, notamment avec la montée des formations extrêmes, une question se pose : l'extrême droite est-elle banalisée par les jeunes ? À lire aussi Signé Giltay: que retenir du débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard ? En Belgique, en tout cas, les idées de l'extrême droite française, du RN en particulier, sont diffusées par les réseaux sociaux TikTok et Instagram. "Bardella, on le voit sur tous les réseaux sociaux, on en entend énormément parler. Même si c'est français et que nous sommes belges, c'est l'un des premiers noms qui me vient à l'esprit", témoigne une adolescente. À lire aussi Élections législatives en France: quel est le profil des électeurs du Rassemblement national de Jordan Bardella?

Aujourd'hui, les jeunes Belges ont conscience de ce qu'est l'extrême droite et de qui l'incarne. Ils citent volontiers le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il y a deux ans, ils citaient plutôt Éric Zemmour. En ce qui concerne la Belgique, ils connaissent l'extrême droite flamande, le Vlaams Belang. En 2022/23, le politologue de l'ULiège, François Debras, a mené une étude auprès de 800 jeunes en fin de secondaire. Celle-ci montrait que les jeunes de 16 à 18 ans connaissent les figures de l’extrême droite, mais qu'ils sont moins à l’aise pour déterminer ce qui justifie cette appellation d’extrême droite. "Quand ils essaient de trouver un cadre pour définir l'extrême droite, la haine de l'autre, le manque de nuance et de dialogue sont des éléments qui reviennent très souvent", explique-t-il. Un mouvement qui arrive à séduire Trois causes peuvent expliquer une montée de l’extrémisme chez certains jeunes en Europe. En premier lieu, les réseaux sociaux. L’extrême droite peut séduire en ligne et propager ses idées sans filtre. "Je ne suis pas sur TikTok, mais j'ai reçu énormément de publicités via Instagram notamment. Et ça m'inquiète, car il y a des partis qui dépensent des fortunes et ils sont très présents", raconte Dana, 24 ans.