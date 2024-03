Les libraires s'inquiètent de la "faiblesse historique" des marges sur les ventes de tabac

Les fédérations professionnelles des librairies-presse Perstablo et Vision Presse dénoncent lundi "la faiblesse historique" de leurs marges sur les ventes de tabac. Elles réclament une révision du système d'accises.

Les fédérations s'inquiètent de la fermeture de deux magasins de presse par semaine en Belgique notamment à cause d'une faible marge bénéficiaire en général, et particulièrement pour le tabac. Les libraires ne touchent que quelques centimes d'euros bruts sur un paquet vendu à 10 euros, déplorent Perstablo et Vision Presse.

"Le seul à faire des bénéfices sur les ventes de tabac est le gouvernement, alors que le vendeur final ne gagne plus rien", dénonce Walter Agosti de Perstablo. "Il y a encore quelques années, nous obtenions en moyenne 8% bruts. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 3% en moyenne." Aucun produit n'est vendu avec une marge bénéficiaire aussi faible, déplore-t-il.