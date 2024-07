Les travaux ferroviaires entre Jette et Opwijk/Ternat prolongés d'une semaine

Les travaux ferroviaires à hauteur de la gare de Jette sont prolongés d'une semaine. Il n'y aura pas de trains jusqu'au 14 juillet entre Jette et Opwijk (ligne vers Termonde) et entre Jette et Ternat (ligne vers Denderleeuw), informe mardi Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Les travaux prévus pour la caténaire sont prévus cette semaine et Infrabel effectuera ensuite les réparations nécessaires au niveau du sous-sol, du remblai ferroviaire, des voies et des aiguillages.

Pendant les travaux, la SNCB assurera un service adapté avec des bus de remplacement entre Jette et Opwijk, et entre Jette et Ternat. La circulation des trains sera à nouveau possible à partir du 15 juillet.

Depuis le 22 juin, Infrabel travaille à la rénovation complète du complexe de voies et des aiguillages de la gare de Jette (côté Bruxelles) sur une longueur de 450 mètres. Les caténaires et les équipements de signalisation seront également adaptés et en partie renouvelés.