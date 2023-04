Les travaux liés à l'extension du piétonnier de Namur débuteront au printemps 2024

La première phase du chantier concerne le réaménagement de l'axe rue de Bruxelles-avenue Fernand Golenvaux. Le début des travaux, au printemps 2024, coïncidera avec la fin de ceux de la place de la Station. Suivront en 2025 l'axe rue de Fer-rue de l'Ange, puis en 2026 la partie rue des Carnes, rue des Croisiers et rue Godefroid.

Dans l'ensemble, le chantier devrait être terminé en 2027 ou au plus tard en 2028. Le piétonnier étendu devrait ensuite côtoyer un quartier Léopold entièrement réaménagé incluant de plus grandes surfaces commerciales, des bureaux, des logements et un espace public réimaginé, connecté à la rue de Fer. Le permis d'urbanisme est attendu sous peu et le lancement des travaux devrait être acté en 2024 ou 2025, pour une durée d'environ trois ans.