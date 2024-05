L'État liste 84 entreprises stratégiques à ancrer en Belgique, et dans lesquelles il pourrait prendre au moins 5% du capital, rapportent L'Echo et De Tijd samedi, .

La Société fédérale de participations et d'investissement (SFPIM) a dressé une liste de 237 entreprises belges ou actives en Belgique présentant un intérêt stratégique, dans des secteurs clés tels que les infrastructures, le secteur financier, la pharma, ou la chimie, et susceptibles d'être ancrées en Belgique, explique son administrateur délégué Koen Van Loo.

Chacune de ces sociétés réalise un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros et emploie plus de 1.000 personnes.