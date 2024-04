Limitation dynamique des vitesses: 2 projets pilotes lancés dès la fin de 2024 en Wallonie

Le premier concerne les chantiers routiers. Les limitations de vitesse y varieront en fonction de divers paramètres comme la présence d'ouvriers, la dangerosité de la phase en cours ou des conditions météorologiques. Une vitesse plus élevée pourrait ainsi être affichée lorsqu'il n'y a pas d'ouvriers sur le chantier. Les dispositifs de contrôle s'adapteront automatiquement à la limite de vitesse affichée.

Le second projet concerne les nationales et voies rapides où les limitations de vitesse évolueront en fonction de la présence ou non de véhicules lents en amont. Ce système annoncerait la présence du véhicule lent sur le parcours des autres usagers et, le cas échéant, adapterait dynamiquement la limitation de vitesse et les dispositifs de contrôle de cette dernière en vue de sécuriser la circulation sur le tronçon concerné.