L'influence politique du Kremlin dégrade la liberté de la presse dans l'UE, selon RSF

Seuls deux autres États rivalisent dans la zone, a également noté l'organisation, citant "le Bélarus (167e), dont le régime persécute les journalistes au nom de la lutte contre l'extrémisme, et le Turkménistan (175e), où le président, aux pouvoirs illimités, interdit toute information indépendante".

"L'État russe (162e) continue sa croisade contre le journalisme indépendant, alors que plus de 1.500 journalistes ont fui à l'étranger depuis l'invasion de l'Ukraine." Selon RSF, son gain de deux places au classement est principalement dû à la dégradation d'autres pays.

"Au titre des rétrogradations notables, la Géorgie (103e) perd 26 places: le parti au pouvoir entretient la polarisation de la société, cultive son rapprochement avec Moscou et mène une politique de plus en plus hostile à la liberté de la presse", a-t-elle ajouté.

Plus à l'ouest, des forces politiques s'efforcent à limiter le terrain du journalisme indépendant, malgré l'adoption de la première législation européenne sur la liberté des médias. Cette dynamique est incarnée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban (67e) et son homologue slovaque (29e).

Le contexte politique pour le journalisme s'est toutefois amélioré en Pologne (47e, +10) et en Bulgarie (59e, +12).