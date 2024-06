L'Ukraine prête à dialoguer avec "toutes les parties"

"Nous n'accepterons plus d'amendement", a-t-il aussi ajouté. "Et nous n'avons aucun problème" avec le souhait de discuter avec Moscou, a-t-il encore dit.

Il ne dénonce pas non plus les pays du sud qui sont venus dans l'hôtel nidwaldien avec des appels à Kiev à quelques concessions. "Chaque pays a le droit de dire ce qu'il veut", répète M. Kuleba. Mais "le fait qu'ils soient là, qu'ils s'associent à la déclaration" montre "qu'ils sont avec l'Ukraine" et avec le droit international, insiste-t-il.

Selon lui, au-delà de la conférence du Bürgenstock, les promesses de doter les Ukrainiens de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires doivent être honorées pour garantir "une voie vers la paix". Cette aide militaire permettra de renforcer les possibilités militaires de contraindre Moscou, dit-il.