"Lutter pour une ville vivable ne se fait pas depuis le banc de touche", selon Vooruit

La secrétaire d'Etat bruxelloise sortante Ans Persoons (Vooruit) a appelé vendredi soir à poursuivre les négociations bruxelloises dans la discrétion. A ses yeux, quitter les discussions et donc la table du futur gouvernement ne permet pas de lutter pour une "ville vivable". La formatrice bruxelloise côté néerlandophone, Elke Van den Brandt, a annoncé plus tôt, en fin de journée qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sa mission dans les conditions actuelles.

La formatrice écologiste a dénoncé lors d'une conférence de presse l'attitude du MR, qui a une nouvelle fois menacé de mettre fin au plan de mobilité Good Move dans la capitale. Quelques jours plus tôt, elle avait demandé un signal aux partis francophones pour restaurer la confiance après qu'ils ont annoncé leur volonté de retarder la prochaine phase de la zone de basse émissions (LEZ) par la voie parlementaire. Pour Elke Van den Brandt, il n'est plus possible de négocier avec les libéraux francophones de cette manière. Elle se dit prête à renoncer à sa mission en l'état.

"Chacun doit prendre ses responsabilités en toute discrétion et former un gouvernement qui s'attaque aux problèmes des Bruxellois", a réagi Ans Persoons. "La lutte pour une ville vivable se fait à la table du gouvernement, pas depuis le banc de touche."