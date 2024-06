Mahdi laisse l'initiative à De Wever pour la formation d'un gouvernement

Pour Sammy Mahdi, la campagne a montré clairement ce qui est important pour son parti. Il a notamment cité l'aide à l'enfance et les régions rurales, qui ne doivent pas être oubliées. La formation d'un prochain gouvernement doit se faire rapidement, estime le président du CD&V, "mais il faut surtout qu'elle soit bonne". "Nous devons avant tout veiller à ce que ce gouvernement soit juste et apporte une réponse aux nombreuses questions qui se posent en Flandre. Mais je pense qu'il n'est pas bon non plus de rester trop longtemps dans l'expectative".

La ministre flamande de l'Économie Hilde Crevits, qui a perdu 53.000 voix en cinq ans mais est bien réélue au Parlement flamand, n'a pas non plus souhaité s'exprimer sur la participation de son parti à un gouvernement, et encore moins sur le rôle qu'il pourrait y jouer. "C'est maintenant à Bart De Wever de décider", a-t-elle déclaré. "Nous n'en sommes pas encore au stade des négociations, et encore moins celui de la détermination des postes".