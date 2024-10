MOLENBEEK: Ecolo ne fera pas l'appoint d'une majorité associant le PS et le PTB

Le PS, Vooruit et le PTB de Molenbeek-Saint-Jean ont engagé des discussions exploratoires en vue de former une majorité axée sur le progrès social, selon la bourgmestre sortante Catherine Moureaux (PS).

Ensemble, ces deux formations occupent la moité des sièges du conseil. En cas de confirmation de leur intention, elles devront s'ouvrir à au moins un troisième partenaire qui ne sera donc pas Ecolo-Groen.

"Si la rencontre de jeudi avec le PS et le PTB s'est déroulée cordialement et a pu mettre en avant des points de convergence", les locales d'Ecolo et Groen font le constat d'un échec au terme des élections. "Avec deux sièges sur 45, les porte-paroles de l'écologie politique n'auraient pas le pouvoir nécessaire pour initier les changements nécessaires pour faire de Molenbeek une commune plus juste et plus verte", ont justifié ceux-ci dans un communiqué.

Décision a donc été prise de ne pas ouvrir de négociations avec les partis formant pour l'instant la majorité au sein du conseil communal molenbeekois. Ecolo-Groen et ses représentants au conseil communal, Hilde Sagon et Emre Sumlu, sont chargés de mener "une opposition critique, mais constructive". Ils soutiendront "toute initiative de la future majorité visant à faire de Molenbeek une commune plus sûre, plus propre, plus verte et dotée d'une administration efficace. Ils s'opposeront "à toute tentative de division ou de baisse de la qualité de vie des Molenbeekois·es".