Neuf inactifs sur dix sont restés inactifs sur le marché du travail un an plus tard

Neuf personnes inactives sur dix sont restées inactives entre le premier trimestre 2023 et début 2024, selon les données publiées jeudi par l'office belge de statistiques Statbel. Il peut s'agir de retraités, d'étudiants, de malades longue durée ou d'hommes et femmes au foyer.

Sur les 3,36 millions de personnes inactives en premier trimestre 2023, 3,09 millions, soit 92% d'entre elles, le sont toujours un an plus tard. Cela représente un chiffre légèrement plus élevé par rapport au trimestre précédent (90,5%). Sur la dernière année, 190.000 personnes (soit 5,5% des inactifs au premier trimestre 2023) ont trouvé un emploi et 80.000 personnes (soit 2,5%) sont passées au chômage.

Parmi les inactifs, plus de quatre sur dix (42,8%) constituent le groupe des retraités. Près de trois sur dix (28,3%) sont des étudiants, dont la large majorité ont moins de 25 ans. Le troisième groupe représente les personnes en incapacité de travail ou malades longue durée, soit 14% des inactifs. Enfin, les hommes et femmes au foyer incarnent un peu plus d'une personne inactive sur dix (10,5%). Le reste concerne des chômeurs qui ne recherchent pas activement un emploi ou ne sont pas disponibles pour un emploi dans les deux semaines.