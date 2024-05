Plus de 400.000 Belges invités à participer à la 11e édition du Moniteur de sécurité

La police fédérale a lancé mardi, en partenariat avec la police locale, le SPF Intérieur et les autorités locales, la 11e édition du Moniteur de sécurité, une enquête nationale portant sur le sentiment de sécurité, la victimisation et le fonctionnement des forces de l'ordre. Quelque 430.000 citoyens âgés de 15 ans et plus, sélectionnés de manière aléatoire, sont invités à participer à cette enquête.