Pour le retour d'un temps sec, il faudra attendre dimanche

Il faudra patienter jusqu'à dimanche pour voir le retour d'un temps sec. En effet, une perturbation se décalera vers l'est en première partie de journée ce samedi. Le ciel sera donc d'abord très nuageux avec des périodes de pluie, annonce l'IRM dans ses dernières prévisions.

Les maxima se situeront entre 15 et 20°C. Le vent souvent modéré de sud-ouest virera à l'ouest. En Ardenne, il restera plutôt faible.

Samedi soir, quelques dernières averses pourront encore se produire, avant que le ciel ne se dégage. Vers l'aube, des nuages bas et du brouillard pourront toutefois se former, principalement en Ardenne mais aussi plus localement ailleurs. Les minima s'échelonneront de 8 à 13°C, sous un vent faible sans direction précise.