Pour Paul Magnette, Les Engagés sont "à la remorque du MR"

Le président du PS Paul Magnette s'en est vertement pris mercredi aux Engagés, le parti centriste qui a conclu un accord de coalition avec le MR en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui négocie au fédéral une coalition dite 'Arizona'.

"Les Engagés se sont toujours présentés comme un parti centriste qui peut tout aussi bien gouverner avec la gauche qu'avec la droite. Mais quand on voit le programme du gouvernement wallon, il est intégralement à droite", a estimé le socialiste. Dans Le Soir et Sudinfo, il parle d'un parti "à la remorque du MR".

"Les Engagés, on pensait qu'ils allaient un peu tempérer ce virage à droite du MR. Or, ce n'est pas du tout le cas", a-t-il poursuivi. "Au fédéral, on a vu Maxime Prévot (président des Engagés) dire que tout ce qui était sur la table était formidable. Par exemple, il assume parfaitement que l'on va faire 2 milliards d'économie sur les pensions."