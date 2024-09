Pourquoi la limitation des allocations de chômage reste une "mauvaise idée" pour Ecolo

La coalition Arizona qui se dessine au fédéral veut globalement limiter le chômage à deux ans. Est-ce une bonne mesure ou une mauvaise mesure pour le parti Ecolo? "J'aimerais d'abord qu'on pense un peu aux personnes de qui on parle", a indiqué Marie Lecocq en faisant référence aux récentes "aux terribles annonces d'Audi Brussels" et "aux 3.000 travailleurs qui sont concernés, qui vont être concernés dans le futur, les 500 personnes qui sont aujourd'hui sous-traitants et l'ensemble des personnes dont l'emploi va être menacé par cette possible fermeture dans les années qui viennent".

Pour la co-présidente d'Ecolo, cette volonté de limiter les allocations de chômage dans le temps n'est pas juste pour tous les travailleurs. "Quand on veut limiter les allocations de chômage, on limite les allocations de chômage à des gens qui ont travaillé 10, 15, 20 ans dans la société". "C'est une mauvaise idée pour eux, bien sûr, mais aussi parce qu'on sait que ce qui va se passer, c'est que ça va retomber sur les communes qui ont autre chose à faire...", conclut-elle.