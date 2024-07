Quelle sera la première mesure d'Adrien Dolimont, nouveau ministre-président wallon? "Un élément essentiel qui sera fait assez rapidement"

Le défi du budget devra être réalisé sans nouvel impôt, et même une "baisse d'impôt exceptionnelle", selon les promesses de Georges-Louis Bouchez. Comment cela sera possible sans austérité ? "L'austérité, on ne la choisit pas", répond Adrien Dolimont. "Elle s'impose à nous et donc il faut qu'on puisse mener nos mesures avec beaucoup de rigueur, avoir une trajectoire claire et surtout s'y tenir, c'est comme ça qu'on évitera l'austérité et qu'on pourra continuer à investir et à diminuer la pression fiscale. C'est l'ambition de notre gouvernement", clarifie-t-il.

Élisabeth Degryse, nouvelle ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, partage cet avis : "La situation financière de la Fédération et de la Région est aujourd'hui vraiment problématique, voire catastrophique. Nos présidents l'ont dit lors de la conférence de presse, on s'est donné un horizon de dix ans pour arriver à l'équilibre, mais on veut déjà dans cinq ans que les efforts soient visibles et réels. Et donc on doit l'assumer, on doit pouvoir le dire. Ça n'empêche pas d'avoir des politiques ambitieuses et on l'a présenté dans toute une série de secteurs, par exemple l'enseignement supérieur ou l'enseignement si on parle de la Fédération. Mais on va devoir faire des efforts, c'est une évidence".