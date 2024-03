Recherche scientifique: la FWB met de l'ordre dans ses instruments de financement

En raison d'adaptations successives au fil des ans, le financement de la recherche est défini aujourd'hui par une multitude de textes. Cet enchevêtrement complique souvent la vie des chercheurs qui peinent à identifier les sources potentielles de financement de leurs travaux.

Porté par la ministre Françoise Bertieaux (MR), le nouveau décret unique entend dès lors restructurer et clarifier le cadre régulatoire, mais aussi assurer une plus grande transparence dans l'utilisation des fonds et offrir une plus grande visibilité au soutien apporté par la FWB aux chercheurs.