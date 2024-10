Si le PTB arrive au pouvoir à Molenbeek, l'une des communes les plus pauvres, que va-t-il changer? Voici une partie des mesures

D'abord, il faut savoir que Molenbeek fait partie des communes les plus pauvres de Bruxelles et même de Belgique, juste devant St-Josse, qui est la plus pauvre. Revenu médian: 18.533 euros.

Et c'est à Molenbeek que les inégalités de revenus (écart entre les 25% les plus riches et les 25% les plus pauvres) sont les plus faibles. Molenbeek fait aussi partie des communes où le risque de pauvreté est l'un des plus élevés du pays : 32%.