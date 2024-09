Silvio Proto sur la liste MR à Braine l'Alleud: qui sont les autres sportifs à s'être lancés en politique dans le monde?

Hier, alors que les Diables Rouges subissaient une nouvelle défaite sur le sol français, un ancien footballeur faisait une annonce surprenante : Silvio Proto, ex-gardien d’Anderlecht et des Diables Rouges, se lance en politique.

L'ancien footballeur sera candidat sur la liste du MR à Braine-l’Alleud. Son objectif est clair : il souhaite s’investir dans sa commune et vise l’échevinat des sports. Cette démarche est notable, car d’autres anciens sportifs qui ont fait le saut en politique ont souvent connu des destins contrastés.

Le monde politique a déjà accueilli plusieurs figures sportives de renom. L'exemple le plus emblématique est sans doute celui de Georges Weah, ancien Ballon d’Or et star du football international, qui est devenu président du Liberia après avoir échoué lors de précédentes élections. Dans un autre registre, Pelé, considéré comme l’un des plus grands footballeurs de l’histoire, a été nommé ministre des Sports au Brésil, un rôle de premier plan dans son pays.