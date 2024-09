Ville de Bruxelles: le MR vise le maïorat et pose ses incontournables pour la majorité

Sécurité renforcée avec plus de policiers dans les rues, rétablissement de la propreté dans une ville "très sale" notamment via la mise en place de brigades sur les incivilités, et réorientation d'une partie des programmes de logement public vers l'acquisition dans un souci d'émancipation: le chef de file MR+ à la Ville de Bruxelles, David Weytsman, a fixé jeudi ces balises à l'entrée en majorité de sa formation après le scrutin d'octobre.