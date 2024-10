SINT-LAUREINS: Une grande coalition sans le Vlaams Belang

À Sint-Laureins, une commune de quelque 7.000 habitants en Flandre-orientale, le CD&V Plus et la liste Samen Anders ont formé une coalition. Ces deux groupes ont obtenu 9 sièges au conseil communal. Le seul groupe restant, le Vlaams Belang, dispose d'un siège, ce qui aurait pu théoriquement aider les autres partis à obtenir une majorité.

Mais une collaboration avec le Vlaams Belang était exclue pour le CD&V Plus et Samen Anders (une liste de libéraux, de socialistes et d'indépendants). "Nous devons être très honnêtes : il n'y avait vraiment pas d'autre solution", a déclaré Patrick De Greve, chef de file de la liste CD&V. "Une coalition avec le Vlaams Belang ? C'est vraiment problématique. Nous avons suivi le vote des électeurs."

M. De Greve deviendra bourgmestre au sein d'une équipe de cinq échevins.