Solidaris répond aux deux plaintes du MR: "On est pleinement dans notre rôle"

À trois jours des élections, le MR annonce deux plaintes contre Solidaris. "Une première pour violation des lois en matière de financement des partis politiques puisque Solidaris a envoyé un courriel à l'ensemble de ses adhérents pour les appeler à voter pour le PS, ce qui est interdit également. Et la deuxième pour la violation de la vie privée puisqu'ils utilisent un listing qui n'était pas destiné à recevoir de l'information politique", a déclaré Georges-Louis Bouchez, le président du Mouvement réformateur sur bel RTL ce matin à 7h50. Il estime que Solidaris a enfreint les règles en matière de dépenses électorales et de protection des données.

Voici la réponse de Jean-Pascal Labille, le Secrétaire Général de Solidaris: "Le rôle des mutualités, c'est un rôle qui est reconnu par la loi sur les mutualités, c'est d'informer leurs affiliés sur tout le système de santé. Et ici, on a comparé de façon objective les programmes des six partis démocratiques et nous nous sommes rendu compte qu'il y avait un programme qui nous posait d'énormes problèmes par rapport à nos revendications, celui du MR", justifie-t-il.