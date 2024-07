Stephanie D'Hose n'est pas candidate à la présidence de l'Open VLD

"C'est vous qui me motivez. Et je transformerai cette motivation en travail acharné, en tant que membre du Parlement flamand", a-t-elle écrit. "C'est le mandat que vous m'avez confié et je me sens obligée de l'exécuter au mieux. Le combiner avec la présidence du parti me prendrait trop de temps, et je pense que nos groupes au Parlement flamand et à la Chambre devraient se concentrer sur leur tâche la plus importante : vous représenter", a-t-elle justifié.