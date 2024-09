Tanzanie: les dirigeants du principal parti d'opposition libérés sous caution

La police tanzanienne a brièvement arrêté lundi plusieurs figures de l'opposition et empêché une manifestation de leur parti à Dar es Salam, dernier épisode de l'intensification de la répression politique dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Mais la police anti-émeute a été déployée à travers la ville avec des canons à eau pour empêcher les rassemblements, et le président de Chadema, Freeman Mbowe, et son adjoint, Tundu Lissu, ont été rapidement arrêtés, avec des dizaines d'autres personnes.

Malgré l'interdiction des autorités, le principal parti d'opposition, Chadema, avait appelé à une manifestation après le meurtre d'un de ses dirigeants, Ali Mohamed Kibao, enlevé par des hommes armés et retrouvé mort le 7 septembre.

"Nous sommes surpris par l'ampleur de la force utilisée par la police pour menacer les gens et réprimer notre liberté", a déclaré M. Mbowe à ses partisans avant d'être emmené par la police, selon une vidéo partagée par le parti en ligne.

En fin de journée, le parti a annoncé sur X (anciennement Twitter) que MM. Mbowe et Lissu et au moins une autre personnalité du parti avaient été libérés sous caution. Il a ajouté que Freeman Mbowe avait "décidé de rester au poste de police jusqu'à ce que tous les autres membres et sympathisants arrêtés lors de la manifestation soient libérés sous caution".

Chadema accuse la présidente, Samia Suluhu Hassan, de revenir aux pratiques autoritaires de son prédécesseur John Magufuli, après avoir montré des signes d'ouverture démocratique à son arrivée au pouvoir en mars 2021, en rouvrant rapidement, par exemple, des médias interdits.