"Tout est prêt", mais il faudra "une sacrée dose de courage politique", selon De Wever

Toute l'attention est actuellement dirigée vers les élections locales de dimanche, mais elle retournera ensuite à la formation fédérale. "Si on veut voter le budget 2025 au parlement, novembre semble l'échéance naturelle" pour avoir un gouvernement, un avis partagé par les autres présidents de partis de l'Arizona, indique le formateur.

Si les personnes impliquées se sont faites plus discrètes ces dernières semaines, le travail s'est poursuivi en coulisses, dit-il. "Tout est prêt pour la négociation centrale (...) Ce qu'il reste entre parenthèses, ce sont les véritables points à trancher. S'il y a une volonté de faire un gouvernement, ça peut aller vite. Et on arrive alors au moment délicat de décision sur le budget et les réformes socio-économiques. Mais ça peut se faire en quelques jours, car tout est prêt".