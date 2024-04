"Tu vas me manquer padre": Raoul Hedebouw annonce le décès de son père "après un bref combat contre cette foutue maladie"

"Comme dit maman, "tu es parti le sourire aux lèvres" et ça, ça nous apaise... Tu vas me manquer padre..", lui rend-t-il hommage aujourd'hui. "Tous ces gens que tu as croisés et marqués, que ce soit dans ton militantisme révolutionnaire et syndical, dans ta passion pour les balades et la culture ou encore dans la familia... "Hubert", le plaisir de passer un moment avec toi était tellement partagé..."

Le président du PTB a déjà vécu la perte de son grand-père à cause du cancer et celle de sa compagne il y a trois ans.

Quand le lymphome de son père a été diagnostiqué, Raoul Hedebouw a indiqué que sa santé était désormais sa "priorité", malgré les échéances. "J’ai pris du temps pour lui et je continuerai à le faire pendant la campagne", disait-il.