Un bénéfice net record en 2023 pour le groupe Herstal, qui devient FN Browning

En 2023, le désormais FN Browning Group a réalisé un chiffre d'affaires de 908 millions d'euros. Le pôle Défense et Sécurité, porté par les marques FN et Noptel, a généré plus de 500 millions d'euros, tandis que le pôle Chasse & Tir Sportif, avec Browning et Winchester, a dépassé les 400 millions d'euros.

Le résultat net du groupe a atteint un niveau record de 75 millions d'euros, avec un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de 90 millions d'euros. La marge Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) s'est également améliorée, passant de 10% à plus de 14%.