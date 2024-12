Un élu de Molenbeek condamné pour viol il y a 30 ans retire sa candidature d'échevin: une manifestation a eu lieu pour le soutenir

Dimanche après-midi, le conseil communal de Molenbeek s’est réuni dans la salle des mariages de la maison communale sous la présidence de la bourgmestre Catherine Moureaux. Pendant ce temps, une vingtaine de manifestants s’étaient rassemblés à l’extérieur, brandissant des pancartes avec des slogans tels que "Nous vivons l’expérience de l’injustice" et "Notre vote, notre choix". Leur mobilisation visait à soutenir Yassine Akki, écarté d’un poste d’échevin en raison de son passé judiciaire.

Un passé judiciaire qui fait polémique

La controverse a éclaté après la révélation dans la presse de la condamnation de Yassine Akki pour des faits de viol commis il y a plus de 30 ans. Âgé de 19 ans à l’époque, il avait agressé une jeune femme mineure de plus de 16 ans. Ces informations ont poussé le PS local et Yassine Akki à retirer sa candidature au poste d’échevin mercredi dernier.