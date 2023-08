Un nouveau crématorium ouvrira à Eghezée en 2026 ou 2027

Le crématorium de Ciney a ouvert ses portes en 2012. Deux lignes de crémation ont été créées et une troisième a vu le jour il y a un an. Une offre qui n'est plus suffisante pour répondre à la demande. Selon l'Intercommunale Néomansio (crématoriums de service public), en 2021, 51 des défunts wallons, soit 20.000 sur les 39.046 décès enregistrés, ont été incinérés. "Le site de Ciney est arrivé à saturation et le BEP a lancé le projet d'ouvrir un deuxième crématorium dans la province", a expliqué Ingrid Bertrand, responsable de la communication du BEP. "L'objectif est d'avoir une couverture optimale et de ne pas faire concurrence aux structures existantes, raison pour laquelle le BEP est en passe d'acquérir un terrain d'un hectare à Eghezée, au nord du territoire.

Le BEP confiera la gestion du crématorium à un partenaire privé. Le marché de construction et d'exploitation sera lancé début 2024. Un permis environnemental devra également être demandé. "Il y aura au départ une seule ligne de crémation mais une deuxième pourra être créée à terme", a jouté Ingrid Bertrand. "Le but des de créer des synergies avec Ciney. On peut espérer que le crématorium soit opérationnel en 2026 ou 2027", a-t-elle conclu.