Un Sammy Mahdi "fier" de l'accord obtenu

Le président du CD&V Sammy Mahdi s'est dit "fier", dimanche, de ce à quoi le parti est parvenu avec l'accord de gouvernement flamand. "Nous n'avons pas seulement défendu, nous avons aussi marqué", assure-t-il. Au tableau des victoires: les places supplémentaires en crèche, l'indexation complète des allocations familiale, "de l'oxygène pour les agriculteurs", et les moyens promis aux communes rurales.

Les membres du CD&V rassemblés dimanche à Vilvorde ont validé quasi unanimement la participation au gouvernement, mais ont surtout réservé un tonnerre d'applaudissement à Hilde Crevits, qualifiée par Sammy Mahdi de "grande dame" du parti.

Les négociations n'ont pas été faciles, a reconnu Sammy Mahdi, qui se dit cependant fier de l'accord bouclé. Il pointe aussi les investissements pour les personnes handicapées et les soins aux personnes âgées. "Nous l'avions promis, et on l'a fait".

Il a conclu par un appel aux partenaires de coalition à mener "un combat contre les extrêmes", en "travaillant ensemble".