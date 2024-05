Une feuille de route pour installer plus d'éoliennes sans risque aérien

Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi une feuille de route commune à la Défense et à Skeyes afin de réduire les obstacles à l'installation d'éoliennes liés à la sécurité aérienne, ont annoncé les ministres de la Mobilité et de la Défense, Georges Gilkinet et Ludivine Dedonder.

En collaboration avec le secteur, l'entreprise publique en charge du contrôle aérien Skeyes et la Défense vont essayer d'augmenter le nombre d'endroits où peuvent être installées les éoliennes par rapport aux systèmes de navigation aérienne. À chaque demande de permis d'un projet éolien, la Défense et Skeyes seront consultées et émettront un avis sur la protection de leurs installations, procédures de vol ou systèmes d'armement, en évaluant l'impact d'un projet sur les aspects aéronautiques, les systèmes de communication, les radars, les balises pour l'aviation civile, les procédures de vol, les zones de largage (drop zones) et la présence d'éventuels pipelines de l'OTAN.

L'installation d'éoliennes affecte de manière importante l'équipement radar utilisé pour le contrôle du trafic aérien chez Skeyes et dans les opérations militaires. Pour garantir l'efficacité opérationnelle et la sécurité aérienne, des investissements supplémentaires dans une infrastructure additionnelle sont nécessaires.