Vingt-deux pays devraient participer à la réunion ministérielle des BRICS

Des représentants de la Russie, du Brésil, de la Chine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Inde, de l'Iran, de l'Afrique du Sud et des Émirats arabes unis (EAU) devraient participer aux sessions du lundi et des représentants du Bangladesh, de Bahreïn, du Belarus, de Cuba, du Kazakhstan, du Laos, de la Mauritanie, de l'Arabie saoudite, du Sri Lanka, de la Thaïlande, de la Turquie, du Venezuela et du Vietnam devraient assister aux événements du mardi 11 juin.

La majorité des pays participants sont représentés par des ministres.