Vooruit veut discuter de nouvelles mesures entourant les jeux de hasard

Le secteur des jeux de hasard a fonctionné à plein régime en 2023 en Belgique, avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, en hausse de 16,74% par rapport à l'année précédente. Ce constat est dressé dans le dernier rapport de la commission des jeux de hasard, et relayé jeudi par De Standaard. L'ex-présidente de Vooruit, Melissa Depraetere, estime qu'on n'en fait pas assez pour limiter ces bénéfices, et souhaite mettre des mesures sur la table des négociations fédérales en vue de la formation d'un gouvernement.

"L'interdiction de publicité (elle sera de plus en plus limitée, dès septembre) doit se poursuivre, mais il faut aussi des mesures nouvelles, à inclure dans les discussions de formation", indique-t-elle jeudi. L'élue fait partie des négociateurs principaux pour les socialistes flamands.

Vooruit plaide entre autres dans son programme pour une réforme de la commission des jeux de hasard, une demande qu'émet également la députée CD&V Els Van Hoof. "Cet organe est, aujourd'hui, à la fois garde-chasse et braconnier. Il octroie des licences aux entreprises de jeux de hasard et contrôle." Elle plaide par ailleurs pour une obligation d'information pour ces entreprises, par rapport aux joueurs, par exemple quand ils atteignent certaines limites de dépenses, et par rapport aux autorités, par exemple quant au nombre précis de joueurs problématiques.