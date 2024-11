"2h30 à attendre", "Scandaleux": d'importants bouchons ont ralenti les automobilistes ce vendredi soir, voici ce qui s'est passé

Il fallait s’armer de patience pour rentrer à Mons depuis Bruxelles ce vendredi soir, comme en témoignent les nombreux messages reçus via le bouton orange "Alertez-nous". "2 h 30 de bouchons ! Nous étions allés à Bruxelles pour dîner au restaurant. Le retour de Ixelles à Colfontaine nous a pris 3 h 30 ! À une heure si tardive, les gens s’endormaient presque au volant tellement l’attente était longue. C’est honteux...", rapporte une témoin. "Contrôle de police sur l’autoroute, à l’aire du bois du Gard, près de Mons, vers 22 h 30. Tout simplement scandaleux. Je suis resté coincé dans les bouchons de 22 h 50 à 1 h 15. 2 h 30 de bouchons juste pour souffler. Le vendredi soir, le seul jour où les gens peuvent enfin se détendre après une semaine de travail, est gâché pour un contrôle qui dure à peine 10 secondes", ajoute un autre.

Un vaste contrôle

En effet, l'autoroute E19/E42 a été fermée vendredi soir, entre 22h30 et 1h30 du matin, à hauteur de Maisières, près de Mons, en direction de la France, en raison d'un important contrôle routier. Celui-ci portait sur l'alcoolémie, dans le cadre de la campagne Bob, mais aussi sur des vérifications douanières et judiciaires. Pour mener cette opération, l’autoroute et ses sorties en amont ont été bloquées. "Nous regrettons les désagréments, mais l’importance du trafic a provoqué cette situation. Nous avons fait tout notre possible pour limiter l’impact", a expliqué un policier.