594 détenus ont été libérés de prison avant la fin de leur peine cette année: sous quelles conditions?

Depuis le début de l'année, il y en aurait eu environ 600 détenus libérés plus tôt que prévu. Il ne s'agit pas d'une réduction de peine, mais bien d'une mesure d'urgence pour désengorger nos prisons parmi les plus surpeuplées d'Europe.

Les prisons sont pleines et ne permettent plus de loger tous les détenus. Nos établissements pénitentiairs figurent parmi les plus surpeuplées d'Europe. Certains détenus sont contraints de dormir sur des matelas au sol.

La solution est alors d'en libérer certains, uniquement s'ils disposent d'un endroit où aller et sous certaines conditions de condamnation. "Ça concerne des personnes qui sont à 6 mois de la fin de l'exécution de leur peine, qui ne sont pas condamnées à plus de 10 ans de prison ni pour des faits de terrorisme ou des faits de meurtre" explique Guillaume Lys, avocat pénaliste. "Ce sont des détenus qui maintenant se verraient étendus leur congé pénitentiaire prolongé, c'est-à-dire qu'ils seraient purement et simplement libérés."