Accident entre deux camions et une voiture sur le ring extérieur de Bruxelles: une personne blessée

Un accident de la route impliquant deux camions et une voiture a provoqué, mercredi matin, un important embouteillage sur le ring extérieur (RO) autour de Bruxelles, à hauteur de Jette. Les automobilistes perdent plus d'une heure et demie, a indiqué le Centre flamand de la circulation. Une personne a été blessée dans l'accident, selon la police fédérale.

L'accident s'est produit peu avant 08h30 et a mené à la fermeture de deux voies de circulation. Le service de remorquage est occupé à dégager les véhicules accidentés. Les pompiers ont pour leur part été appelés en renfort afin de nettoyer la chaussée, sur laquelle s'est répandue une substance huileuse.