Accident sur la Nationale 25 à hauteur de Wavre: voici l'état des routes ce lundi matin

08h58 Un accident sur la Nationale 25 Un accident s'est produit sur la Nationale 25 Wavre-Nivelles à hauteur de Wavre. 1 Bâche est signalée en bande de gauche sur la Nationale 90 Liège-Namur-Charleroi à hauteur de Jemeppe-sur-Sambre en direction de Charleroi. Deux autres objets encombrants (1 sangle et 1 panneau) sont signalés à 1 km de distance sur l'A602 Loncin - Chênée à hauteur de Burenville en direction du Luxembourg. Vers Bruxelles, toujours 15 minutes à ralentir sur l'E40 entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne 15 minutes sur le ring extérieur entre Groenendaal et Tervuren. 25 minutes en intérieur entre Expo et Machelen avec en plus un véhicule en panne à hauteur de Grimbergen vers Zaventem et 30 minutes en extérieur entre Jette et Anderlecht Nord vers Halle. Enfin 25 minutes sur l'E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Tournai-Kain suite à la zone de chantier qui (bonne nouvelle) devrait prendre fin le 2 décembre prochain.

08h17 L'accident à Jette a été dégagé L'accident à Jette sur le ring extérieur de Bruxelles a été dégagé. Les files sont toujours conséquentes avec 30 minutes entre Grimbergen et Jette puis 10 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. Des remontées de files (+15 min) sont constatées sur la fin de l'A12 venant d'Anvers et arrivant à l'échangeur de Strombeek-Bever. On signale à l'instant un nouvel accident sur ce ring extérieur en bande de gauche à hauteur de Halle vers Ittre +30 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen +25 minutes sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Léonard +25 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Evere et sur le ring extérieur entre Argenteuil et Tervuren vers Zaventem +10 minutes sur le ring intérieur entre le virage de Forest et Anderlecht-Nord avant la zone de chantier.

07h31 L'accident sur le ring extérieur vous ralentit toujours 30 minutes L'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette vous ralentit toujours 30 minutes entre Grimbergen et Jette. Vous devez ensuite encore ajouter 10 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. Vous ajoutez 15 minutes en intérieur entre Wezembeek-Oppe et le Carrefour Léonard vers Waterloo. Début des files sur l'E40 Liège-Bruxelles avec des ralentissements à hauteur de Haasrode puis de Everberg (+10 min) Même situation sur l'E411 Namur-Bruxelles (+10 min) depuis Hoeilaart. Dans le sud du pays, les travaux sur l'A6 (prolongement de l'E411) à hauteur de Capellen vous font perdre 15 minutes entre Hondelange et Bridel.

07h17 Accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette On signale déjà un premier accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette en direction de Halle. Deux bandes sont obstruées et vous ralentissez maintenant 25 minutes entre Expo et Dilbeek. Dans l'autre sens, on signale un objet encombrant à hauteur de Grimbergen et 10 minutes de ralentissements entre Expo et Machelen vers Zaventem. Début des ralentissements sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize et sur le ring extérieur de Bruxelles entre Mont-Saint-Jean et Argenteuil vers le Carrefour Léonard. Une plaque d'isolant est signalée en bande de gauche sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Champion en direction du Luxembourg. Prudence si vous passez par là.

06h36 Bonne nouvelle: l'accident sur la E42 à hauteur de Stambruges a été dégagé Début des files habituelles sur le ring de Bruxelles aux abords des zones de chantier de longue durée. Sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek et les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. Ensuite en extérieur, entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. Cela reste pour l'instant très fluide.