Alexandre, victime d'une arnaque, a perdu près de 7.000 euros: la banque est-elle dans l'obligation de rembourser?

Alexandre, arnaqué par un escroc, n'en revient toujours pas : à cause d'une manœuvre frauduleuse, son compte en banque a été vidé avec une transaction de plus de 6.900 euros. Tout commence le 10 janvier quand il reçoit un appel de quelqu'un qui se fait passer pour un employé de la banque ING.

Au téléphone, ce dernier lui signale plusieurs transactions prétendument frauduleuses sur son compte. Il lui propose alors de transférer, par précaution, ses fonds sur un compte sécurisé. "Il m'a dit qu'il était d'ING, il connaissait mon nom et mon adresse, ce que j'avais sur mes comptes et mes numéros de carte. Il savait tout de moi et c'est pour ça que je lui ai fait confiance. Au final, sans aucune donnée, il a su prendre tout mon argent", explique-t-il.