Aucun explosif découvert dans l'agence Crelan à Anderlecht

L'agence Crelan située sur l'avenue Sylvain Dupuis dans la commune bruxelloise d'Anderlecht avait été évacuée lundi matin après que la banque a reçu un courriel de menaces. L'entreprise a décidé de ne prendre aucun risque et a alerté la police. Les bureaux de Berchem (Anvers) et Gembloux ont également été évacués et les autres agences du pays ont été invités à redoubler de vigilance.

À Anderlecht, la police locale est arrivée sur les lieux vers 10h00 pour procéder à l'évacuation avant de fouiller l'immeuble à l'aide de chiens détecteurs d'explosifs. Aucun explosif n'a finalement été découvert lors de la fouille.