Augmentation alarmante des cas de cancer de la peau en Belgique: voici pourquoi

77 000 nouveaux cas de cancer de la peau seraient détectés en 2030, selon la Fondation contre le Cancer. C'est le cancer touchant le plus de personnes au monde, mais aussi en Belgique et les chiffres ne cessent de grimper.

Environ 40 % de tous les cancers détectés aujourd'hui sont des cancers de la peau, ce qui en fait le type de cancer le plus fréquent dans le monde et en Belgique.

Par exemple, 77 % des Belges savent qu'une seule application de crème solaire par jour ne suffit pas. Ils sont seulement 64 % à savoir qu'il est possible d'attraper un coup de soleil en étant à l'ombre.

Parmi les personnes les moins bien informées, on trouve "les jeunes et les hommes" et "les plus de 44 ans sont nettement mieux informés que les moins de 35 ans".

À lire aussi L'Expo Nationale édition Ensor récolte 23.780 euros pour la lutte contre le cancer

Comportement face aux coups de soleil

Le taux de coups de soleil chez les adultes et les enfants reste très élevé. En 2023, 77,5 % des jeunes de 16 à 24 ans ont déclaré avoir eu des coups de soleil, dont 27 % des coups de soleil graves, entraînant des cloques, des frissons, de la fièvre et des nausées.