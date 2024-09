Bart Swings, sanctionné, doit faire l'impasse sur la course par élimination sur route

Bart Swings a écopé d'une sanction d'une course aux championnats du monde de patinage à roulettes mardi à Sulmona dans les Abruzzes en Italie.

Les Belges ont été disqualifiés lundi pour "faute technique" dans le passage du témoin entre Jason Suttels et Bart Swings. Ce dernier a été sanctionné parce qu'il a selon le jury des commissaires poussé Giuseppe Bramante, son concurrent italien.

Le Louvaniste n'a pas été autorisé à prendre le départ de la course par élimination 15 kilomètres sur route au programme mardi matin, conséquence de la disqualification de la Belgique la veille dans le relais.

Bart Swings n'a pas patiné mardi dans cette course par élimination sur 15 kilomètres qui a vu Jason Suttels se montrer le plus rapide et qui patinera en finale en soirée.