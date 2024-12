Bientôt moins de policiers à Liège, Mons et Charleroi pour faire des économies? "On est en train de créer une Région à deux vitesses"

Remplacer les policiers retraités par des gardiens de la paix, c'est l'une des mesures évoquées par le centre régional d'aide aux communes. Dans les rues de Charleroi, elle ne fait pas l'unanimité. “Déjà à l'heure actuelle, on n'est déjà pas beaucoup en sécurité. Ça ne ferait qu'empirer les choses, ça c'est sûr", estime un Carolo. "Honnêtement, des gardiens de la paix, oui, si on leur donne le moyen de se défendre. On a de plus en plus de gens malfaisants qui nous agressent. Il y a un collègue qui s'est fait agresser il n'y a pas si longtemps que ça", témoigne une passante. "C'est vrai que ce serait mieux des policiers, mais si on n'a pas le choix, toujours prendre une alternative.”, nuance une autre.

Si Belfius a financé une partie des villes en faillite, Liège, Mons et Charleroi ne sont pas encore sauvés. Conscient des efforts à faire dans le futur, le bourgmestre de Charleroi dénonce le non-sens de ces mesures imposées. “En fait, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une Région à deux vitesses où certains citoyens auront le droit à être protégés par la police et dans d'autres villes, non, on n'aura pas de policiers?", interroge Thomas Dermine. "Donc là, on dit attention, on va s'engager dans une trajectoire budgétaire saine et solide, mais pas à n'importe quel prix et pas aux dépens des Carolos.”